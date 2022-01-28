Газизов попросил рассмотреть скандальные слова Салиховой в его адрес в РФС

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что высказывания гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в его адрес должен рассматривать комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

«Это комитет по этике РФС должен рассматривать. Они смотрят за российским футболом. Я старюсь на это не обращать внимания, честно признаюсь, но это тяжеловато», — цитирует Газизова РИА Новости.

Салихова в эфире «Матч ТВ» сравнила Газизова со «жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает».

Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака» и даже написал расписку. 21 января стало известно, что Газизов подал новый иск в отношении столичной команды. 53-летний менеджер просит суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Ранее Салихова заявила, что Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для себя и «Уфы».