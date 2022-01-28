Салихова: Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для себя и «Уфы»

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Гражданская жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
Салихова: Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для себя и «Уфы»
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«На самом деле Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для «Уфы», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Она добавила, что Газизов за их спиной продолжал помогать «Уфе», отправляя туда игроков «Спартака». По мнению Салиховой, у менеджера была одна цель — прославиться.

Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака» и даже написал расписку. 21 января стало известно, что Газизов подал новый иск в отношении столичной команды. 53-летний менеджер просит суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Ранее Крыховяк назвал решение Соузы покинуть сборную Польши низким поступком.

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