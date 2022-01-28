Крыховяк назвал решение Соузы покинуть сборную Польши низким поступком

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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк резко высказался о решении португальца Паулу Соузы покинуть пост главного тренера сборной Польши перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года.
Крыховяк назвал решение Соузы покинуть сборную Польши низким поступком
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«Это низкого уровня поступок. Его решение будет вызывать отвращение ещё долгие годы. Это просто позор. Кажется, многие футболисты в команде были рады, что Соуза ушёл», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Он отметил, что у португальского наставника и футболистов не было необходимого контакта, а его уход пойдёт коллективу на пользу.

В конце декабря 2021 года Соуза покинул польскую команду и возглавил бразильский «Фламенго».

Напомним, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч между командами состоится 24 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Шахтёра» Мариуш Левандовски войдёт в тренерский штаб украинского специалиста Андрея Шевченко в сборной Польши.

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