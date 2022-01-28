Крыховяк назвал решение Соузы покинуть сборную Польши низким поступком

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк резко высказался о решении португальца Паулу Соузы покинуть пост главного тренера сборной Польши перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года.

«Это низкого уровня поступок. Его решение будет вызывать отвращение ещё долгие годы. Это просто позор. Кажется, многие футболисты в команде были рады, что Соуза ушёл», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Он отметил, что у португальского наставника и футболистов не было необходимого контакта, а его уход пойдёт коллективу на пользу.

В конце декабря 2021 года Соуза покинул польскую команду и возглавил бразильский «Фламенго».

Напомним, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч между командами состоится 24 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Шахтёра» Мариуш Левандовски войдёт в тренерский штаб украинского специалиста Андрея Шевченко в сборной Польши.