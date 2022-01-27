Источник: Мариуш Левандовски войдёт в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Польши Мариуш Левандовски может войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной команде.

По информации журналиста Романа Колтона, Левандовски станет ассистентом Шевченко в сборной Польши.

Футболист известен своими выступления за донецкий «Шахтёр». Цвета национальной команды Польши он защищал с 2002 по 2013 год. Четыре года назад Левандовски начал свою тренерскую деятельность.

Напомним, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта в Москве.

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