Глушаков уверен, что только «Зенит» может выиграть РПЛ

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о падении уровня конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас очень сложно стать чемпионом России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом», — цитирует Глушакова Sport24.

По его мнению, многие клубы за последние годы были убиты, из-за чего устранилась и конкуренция, а из сильных команд остался только «Зенит».

«Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер», — добавил Глушаков.

«Зенит» выигрывает чемпионат России последние три года. В этом сезоне подопечные Сергея Семака лидируют после 18 туров, набрав 38 очков.

Ранее бразильский полузащитник Малком признался, что хочет остаться в «Зените».