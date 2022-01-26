Малком признался, что хочет остаться в «Зените»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём будущем и поделился мнением о возможном продлении контракта с клубом.
Малком признался, что хочет остаться в «Зените»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Вы знаете, единственное, что я хочу, — это играть в футбол. Я счастлив в «Зените», меня всё устраивает в Санкт-Петербурге, мне очень нравится, как ко мне относятся болельщики, тренеры и партнёры по команде», — цитирует Малкома Bobsoccer.

При этом он не стал отвечать, что будет дальше с его соглашением, хотя и выразил желание продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.

«Давайте поговорим об этом ближе к концу сезона, хорошо? При этом ещё раз подчеркну: моё предпочтение — продолжить играть в Санкт-Петербурге», — добавил Малком.

В нынешнем сезоне 24-летний Малком сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Он выступает за «Зенит» с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Байер» близок к договорённости с «Зенитом» о переходе нападающего Сердара Азмуна зимой.

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