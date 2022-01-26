Sport24: «Байер» близок к договорённости с «Зенитом» о переходе Азмуна зимой

Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» близки к соглашению по иранскому нападающему Сердару Азмуну, который может перейти в немецкий клуб уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, «Байер» решил не откладывать трансфер на лето, несмотря на наличие предварительного контракта с иранцем и возможность заполучить его бесплатно.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Байер» хочет выкупить Азмуна у «Зенита» в зимнее трансферное окно.