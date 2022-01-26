Источник: «Байер» хочет выкупить Азмуна у «Зенита» в зимнее трансферное окно

Короткая ссылка
Леверкузенский «Байер» хочет приобрести иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Источник: «Байер» хочет выкупить Азмуна у «Зенита» в зимнее трансферное окно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своём Twitter.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста €2—3 млн. Руководство «Байера» хочет, чтобы Азмун присоединился к клубу сразу, а не после окончания сезона.

Напомним, 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

Ранее Ловчев заявил, что у Карпина с Дзюбой чуть не произошла драка в отеле Дубая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить