Источник: «Байер» хочет выкупить Азмуна у «Зенита» в зимнее трансферное окно

Леверкузенский «Байер» хочет приобрести иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своём Twitter.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста €2—3 млн. Руководство «Байера» хочет, чтобы Азмун присоединился к клубу сразу, а не после окончания сезона.

Напомним, 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

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