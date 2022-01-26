Ловчев: У Карпина с Дзюбой чуть ли не драка произошла
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«У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Он добавил, что конфликт между Карпиным и Дзюбой произошёл в отеле Дубая. Стычка началась из-за того, что российский специалист резким тоном обратился к Дзюбе, который всем рассказывает, что Карпин в него никогда не верил.
Напомним, что главный тренер сборной России подтвердил конфликт с футболистом, который после назначения Карпина перестал вызываться в национальную команду.
Ранее Мусаев заявил, что Игнатьев — «нормальный уличный пацан», но ему никогда не нравилось его окружение.