Ловчев: У Карпина с Дзюбой чуть ли не драка произошла

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Ловчев: У Карпина с Дзюбой чуть ли не драка произошла
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«У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он добавил, что конфликт между Карпиным и Дзюбой произошёл в отеле Дубая. Стычка началась из-за того, что российский специалист резким тоном обратился к Дзюбе, который всем рассказывает, что Карпин в него никогда не верил.

Напомним, что главный тренер сборной России подтвердил конфликт с футболистом, который после назначения Карпина перестал вызываться в национальную команду.

Ранее Мусаев заявил, что Игнатьев — «нормальный уличный пацан», но ему никогда не нравилось его окружение.

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