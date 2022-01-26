Мусаев: Игнатьев — нормальный уличный пацан, но мне никогда не нравилось его окружение

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал своё мнение об экс-форварде клуба Иване Игнатьеве.

«В общении — нормальный пацан, немного уличный. Знает, что такое уважение, сказал, что готов умереть за Мусаева на поле. Это правда: когда выходил, оставлял все силы. Но мне никогда не нравилось его окружение», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Он добавил, что будет рад его переходу из «Рубина» в «Крылья Советов». По мнению Мусаева, самарская команда подходит Игнатьеву.

23-летний Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин» в 2020 году. В этом сезоне он провёл за команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

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