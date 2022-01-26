Клаудиньо: оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история

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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о впечатлениях от жизни в России.
Клаудиньо: оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история
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«После Бразилии, где этого барьера нет, оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что команда приняла его тепло и радушно, он почувствовал себя как дома. Сейчас футболист уже полностью освоился в России.

24-летний Клаудиньо присоединился к «Зениту» в августе 2021 года. В чемпионате России он провёл 12 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее агент Хендрикса подтвердил его трансфер из «Спартака» в «Фейеноорд».

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