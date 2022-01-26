Агент Хендрикса подтвердил его трансфер из «Спартака» в «Фейеноорд»
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«Йоррит действительно покинул расположение «Спартака». Это связано с его скорым переходом в «Фейеноорд». Йорриту надо пройти медосмотр», — цитирует агента Sport24.
Он добавил, что при удачном прохождении медицинского осмотра Хендрикс присоединится к «Фейеноорду» на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.
Напомним, что действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне голландец провёл десять матчей за красно-белых, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Мхитарян покинет «Рому» по окончании сезона.