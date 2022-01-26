Источник: Мхитарян покинет «Рому» по окончании сезона

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян по окончании сезона покинет клуб.

По информации La Repubblica, клуб не будет продлевать соглашение с полузащитником. Его контракт истекает в июне 2022 года. Причиной такого решения стала высокая зарплата Мхитаряна — €3 млн в год.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провёл 23 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

СМИ сообщали об интересе российских клубов к армянскому полузащитнику.

Ранее Венгер высказал свою позицию по поводу проведения ЧМ по футболу каждые два года.