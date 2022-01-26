Венгер высказал свою позицию по поводу проведения ЧМ по футболу каждые два года

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в Международной федерации футбола ФИФА, высказался об идеи проведения чемпионата мира каждые два года.
Венгер высказал свою позицию по поводу проведения ЧМ по футболу каждые два года
  • Gettyimages.ru

«Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, всё решится до 2024 года», — цитирует Венгера L'Equipe.

При этом он отметил, что болельщики привыкли к системе с четырёхлетними циклами важных турниров в конце сезона. 

Напомним, что ближайший чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее в «Венеции» опровергли информацию о возможном переходе Понсе из «Спартака».

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