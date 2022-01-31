Источник: Кокориным интересуются клубы из России и Турции

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» намерен избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает Fiorentina.it, флорентийцы ищут варианты прекращения сотрудничества с 30-летним форвардом. Есть вероятность, что он перейдёт в российский или турецкий клуб. Однако если этого не произойдёт, то «Фиорентина» просто разорвёт с ним контракт.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта.