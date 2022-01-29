Источник: «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
Сторонам не удаётся прийти к логическому завершению переговоров, сообщает Corriere dello Sport.
Отмечалось, что клуб хочет разорвать контракт и выплатить футболисту выходное пособие. При этом неизвестно, сколько именно «Фиорентина» заплатит Кокорину за расторжение соглашения.
Напомним, что футболист присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака».
Ранее сообщалось, что Азмун разорвёт контракт с «Зенитом» ради перехода в «Байер».