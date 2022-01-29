Источник: Азмун разорвёт контракт с «Зенитом» ради перехода в «Байер»

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун готовится разорвать контракт с санкт-петербургским клубом.

Футболист расторгнет соглашение с клубом, чтобы присоединиться к немецкому «Байеру», сообщает журналист Sport Лоик Танзи.

Напомним, что «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Позже «Зенит» отказался отпускать Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Грузией в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.