Агент мексиканского футболиста Масиаса сообщил, что переговоры с ЦСКА приостановлены
- ©Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images
«Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», — цитирует Хичара Sport24.
Первую часть текущего сезона 22-летний мексиканец провёл в аренде в испанском «Хетафе». Он сыграл за команду всего восемь матчей и не совершил ни одного результативного действия. После этого он вернулся обратно в «Гвадалахару».
Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле».