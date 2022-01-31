Агент мексиканского футболиста Масиаса сообщил, что переговоры с ЦСКА приостановлены

Николас Хичар, агент нападающего мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиаса, сообщил о приостановке переговоров с московским футбольным клубом ЦСКА по поводу возможного перехода его клиента.

«Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», — цитирует Хичара Sport24.

Первую часть текущего сезона 22-летний мексиканец провёл в аренде в испанском «Хетафе». Он сыграл за команду всего восемь матчей и не совершил ни одного результативного действия. После этого он вернулся обратно в «Гвадалахару».

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле».