Агент мексиканского футболиста Масиаса сообщил, что переговоры с ЦСКА приостановлены

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Николас Хичар, агент нападающего мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиаса, сообщил о приостановке переговоров с московским футбольным клубом ЦСКА по поводу возможного перехода его клиента.
Агент мексиканского футболиста Масиаса сообщил, что переговоры с ЦСКА приостановлены
  • ©Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

«Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», — цитирует Хичара Sport24

Первую часть текущего сезона 22-летний мексиканец провёл в аренде в испанском «Хетафе». Он сыграл за команду всего восемь матчей и не совершил ни одного результативного действия. После этого он вернулся обратно в «Гвадалахару».

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра в «Базеле».

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