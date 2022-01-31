Азмун обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Байер»

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Иранский нападающий Сердар Азмун обратился к болельщикам петербургского «Зенита» после трансфера в леверкузенский футбольный клуб «Байер».

«Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита». Спасибо, что терпели меня все эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся», — цитирует Азмуна пресс-служба сине-бело-голубых.

Он выразил надежду, что когда-нибудь ещё сможет увидеться с болельщиками, экс-партнёрами по команде и самим клубом, а также пожелал коллективу удачи в чемпионате и еврокубках.

«Спасибо за всё хорошее, что вы сделали для меня. Я сделал всё, что мог, и вы навсегда останетесь в моём сердце. Спасибо за всё!» — добавил Азмун.

Изначально «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Однако всё-таки иранец сможет сыграть за новую команду уже этой зимой.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. 

Ранее «Зенит» подтвердил переход Азмуна в «Байер» этой зимой.

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