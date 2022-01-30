«Зенит» подтвердил переход Азмуна в «Байер» этой зимой

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Петербургский «Зенит» сообщил, что трансфер нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер» состоится в зимнее трансферное окно.
«Зенит» подтвердил переход Азмуна в «Байер» этой зимой
  • globallookpress.com

«Сердар Азмун покидает Петербург. Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно», — сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит» поблагодарил Азмуна за невероятную результативность, а также за любовь к команде из Санкт-Петербурга и его болельщикам.

Напомним, что «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Позже «Зенит» отказался отпускать Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. 

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не может договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта.

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