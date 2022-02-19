«Спартак» обыграл в товарищеском матче «Шахтёр» из Караганды
Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы России, сообщает «Спорт-Экспресс».
В составе красно-белых мячи забили Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Николай Рассказов.
Матч по договорённости сторон прошёл в закрытом режиме.
«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В первом матче после зимней паузы «Спартак» сыграет с ЦСКА 26 февраля.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» с сухим счётом переиграли «Нефтехимик» в товарищеском матче.