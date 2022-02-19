«Спартак» обыграл в товарищеском матче «Шахтёр» из Караганды

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Московский «Спартак» нанёс поражение в товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтёру» из Караганды.

Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы России, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе красно-белых мячи забили Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Николай Рассказов.

Матч по договорённости сторон прошёл в закрытом режиме.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

В первом матче после зимней паузы «Спартак» сыграет с ЦСКА 26 февраля.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» с сухим счётом переиграли «Нефтехимик» в товарищеском матче.



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