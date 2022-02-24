Медина: ЦСКА набрал хорошую форму и полностью готов к игре со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал о готовности к дерби со столичным «Спартаком».

«Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

Московское дерби пройдёт 26 февраля в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, что футболист присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

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