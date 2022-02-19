«Король безо всяких но»: Россия в восторге от феноменального выступления Большунова на Играх в Пекине

Сокращение марафонской дистанции на Олимпиаде в Пекине не отнимает негласное звание короля лыж у Александра Большунова, уверены эксперты. Россиянин заслужил этот титул не только победой в гонке с общего старта, но и всеми своими результатами за последние годы. Александр Бессмертных называет трёхкратного олимпийского чемпиона настоящим героем этих Игр, Ольга Завьялова подчёркивает, что феноменальные результаты россиянина — плоды его тяжёлого труда, а Алексей Петухов восторгается его умением вести борьбу на лыжне.

«Золотые ботинки мне подходят»

После третьей золотой и пятой в целом медали Большунова на Олимпиаде в Пекине никакие превосходные эпитеты в его адрес не выглядят чрезмерными. «Великий», «гениальный», «неудержимый» — так характеризуют 25-летнего уроженца небольшого посёлка Подывотье Брянской области, который стал первым в истории лыжником, завоевавшим пять медалей в рамках одной Олимпиады.

Сам же он реагирует на всё происходящее с присущей скромностью, хотя и не скрывая удовольствия.

«Было бы неплохо, если бы я выиграл четыре золотые медали, но благодарен, что смог завоевать три золота и ещё две медали. Это невероятно. Я не считаю себя великим, потому что есть много спортсменов, у которых намного больше медалей», — сказал он журналистам после победы.

На церемонию награждения после гонки россиянин вышел в ботинках золотого цвета, чем вызвал восторг окружающих.

«После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти золотые ботинки и подумал, что неплохо бы их надеть. У меня такие тоже были, но когда выиграл третье золото, мне их принесли. Они подходят мне», — пояснил трёхкратный чемпион Игр. Его слова приводит «Чемпионат».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко по окончании соревнований признался, что перед масс-стартом испытывал тревогу из-за сокращения дистанции, потому что это давало преимущество норвежским лыжникам, в частности Йоханнесу Клебо.

«Не оправдались эти ожидания. Александр в своём прекрасном стиле выиграл эту гонку, был просто великолепный старт, стал трёхкратным олимпийским чемпионом, получил неофициальное звание короля лыж. Меня радует победа Александра, его достижение. Учитывая то, что ему пришлось пройти в этом году, величайшее достижение», — подчеркнул специалист.

Вскоре после окончания исторической гонки президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Большунов станет знаменосцем команды на церемонии закрытия Игр.

«Мне кажется, всё логично. Всё заслуженно, трёхкратный олимпийский чемпион на этой Олимпиаде. Я горда за него», — сказала прославленная лыжница.

«Лучший на этой планете»

Историческое достижение уроженца Брянской области в России встретили восторженно. Так, чемпион мира — 2013 Алексей Петухов в разговоре с RT подчеркнул, что практически никто из лыжников не сумел сравниться с россиянином в физической готовности на этой Олимпиаде.

«Любые отрывы, которые он предпринимает, соперникам очень тяжело подхватывать. Он играет с ними. В масс-старте, выходя на финиш, он сделал рывок, и никто не смог за ним удержаться. А это была всего лишь тридцатка, а не полтинник. Жаль, что на 15 км у него не получилось, но там Ийво Нисканен был неудержим», — поделился он.

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Говоря о звании короля лыж, бронзовый призёр Игр в Ванкувере отметил, что оно принадлежит Большунову по праву.

«Все спрашивают — можно ли считать Сашу королём, и мой ответ — однозначно, да. Не по его прихоти сократили дистанцию. А гонка прошла динамично, эмоционально, на загляденье. Саша творит не просто российскую историю, а мировую. Он герой! А те золотые ботинки, которые он надел на цветочную церемонию, это просто что-то! Саша понимает, что для него Олимпиада закончена, и он может себе это позволить!», — с улыбкой прокомментировал Петухов.

В свою очередь, серебряный призёр сочинских Игр в эстафете Александр Бессмертных заявил, что Большунов — «реально лучший лыжник сейчас на этой планете».

«Кто бы что ни говорил, титул короля лыж Саша заслужил как никто другой. Он настоящий герой этих Игр, да и вообще лыжных гонок нашего времени. В чём его секрет? В трудолюбии. И упорстве. Он ставит перед собой цели и идёт к ним, несмотря ни на что», — подчеркнул бывший спортсмен.

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова в интервью RT рассказала, что немного сомневалась в функциональной готовности Большунова в заключительной гонке Игр: показалось, что он устал за предыдущие дни. Но двукратный победитель Тур де Ски развеял все опасения, но при этом оставил себе и мотивацию на будущее — победить в полноценном марафоне на следующих Играх.

«Саша — молодец! Человек трудится, поэтому ему и воздаётся. Хорошо, что у нас есть такой лидер в команде. Конечно, его можно считать королём лыж, ведь не его вина, что сократили дистанцию. Ну, а если он себя таковым не считает, значит это для него следующая цель», — заявила она.

Вице-президент ФЛГР и бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин также заявил, что «короткий» марафон на этой Олимпиаде станет для Большунова мотивацией победить ещё раз через четыре года.

«Пять медалей на одной Олимпиаде — шикарный результат. Я знаю, как Саша готовится — весь отдаётся тренировкам, а на соревнованиях просто получает удовольствие, воспринимает их как праздник. Я думаю, это правильный подход, который приводит к медалям. Но я желаю ему не останавливаться на достигнутом. Думаю, если Сашу немножко поддевать тем, что он, конечно, король лыж, но на сокращённой дистанции, он заведётся. Не нужно обвешиваться медалями и успокаиваться, нужно тренироваться дальше и двигаться вперёд. И в следующий раз побеждать уже в полноценном марафоне», — поделился мнением бывший лыжник.

Поколение, которым можно гордиться

Не остались незамеченными на фоне достижения Большунова и успехи других лыжников. Почти вся мужская команда уезжает из Пекина с медалями — не повезло только Артёму Мальцеву. Петухов, комментируя результаты масс-старта, подчеркнул, что ему очень жаль уроженца Нижнего Новгорода, финишировавшего четвёртым.

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«Невероятная гонка! Третья золотая медаль, и у нас опять двойной пьедестал. Очень рад серебру Ивана Якимушкина. И я бы радовался ещё больше, если Артём Мальцев на финише обогнал Крюгера и заехал на подиум. Перед этой гонкой только у двоих ребят из команды — у Артёма и Ивана — не было наград. Ваня взял медаль, а у Артёма, к сожалению, «деревяшка», и ему будет очень тяжело. Жаль, что не сложилось у него, не смог отработать на финише», — отметил чемпион мира.

Крянин в свою очередь подчеркнул, что вся команда продемонстрировала отменные бойцовские качества и высокий уровень готовности.

«Все ребята показали достойную борьбу. Кому-то чуть-чуть не хватило, кто-то занял второе место, кто-то первое, но в таких сложных погодных условиях все показали себя бойцами, проявили характер и принесли нам две медали. Что может быть лучше? Горжусь, что у нас подобралось такое поколение лыжников — Большунов, Червоткин, Спицов, Якимушкин — способных показывать высокие результаты. Будем стараться, чтобы у них всё сложилось и дальше», — сказал вице-президент федерации.

По словам Петухова, выдающийся результат российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине привлечёт в спортивные секции ещё больше детей, что позволит продолжать победные традиции.