В ОКР подтвердили, что Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что лыжник Александр Большунов будет знаменосцем национальной сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

«Я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации после консультации со всеми тренерами и со всеми спортсменами объявить, что Александр Большунов — наш знаменосец на церемонии закрытия», — сказал Подняков на видео, которое было опубликовано пресс-службой ОКР.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал бомбой выступление Большунова и Ивана Якимушкина в масс-старте на Олимпиаде.