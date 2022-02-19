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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении российских лыжником Александра Большунова и Ивана Якимушкина в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Блестящая гонка, Саша — великий. То, что они с Якимушкиным сотворили сегодня, — просто бомба, до слёз. Ребят нужно хвалить, как только можно, они это заслужили», — цитирует Тихонова Sport24.

По его словам, было бы совсем идеально, если бы таких результатов российские атлеты добивались и в других видах. Он также подчеркнул, что лыжные гонки являются сильнейшим видом спорта страны на данный момент.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Якимушкин занял в масс-старте второе место с отставанием от Большунова на 5,5 секунды.

Ранее мама Якимушкина эмоционально отреагировала на серебро сына в масс-старте на ОИ-2022.