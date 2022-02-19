Мама Якимушкина эмоционально отреагировала на серебро сына в масс-старте на ОИ-2022

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Наталья Якимушкина, мама российского лыжника Ивана Якимушкина, поделилась эмоциями от выступления сына в мужском масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Вы знаете, сегодня я впервые в жизни не включила телевизор и не проверила позиции ни на одной отсечке. Пока не позвонила дочь и не сказала: «Мама, включай — он финиширует!», я не приближалась к телевизору. Я сегодня бегала по дому. Вообще не смотрела гонку первый раз за всю карьеру сына», — цитирует маму спортсмена «Чемпионат».

По её словам, таким образом она решила не передавать своё волнение сыну, хотя ей и было тяжело находиться продолжительное время в неведении.

«А Иван выдержал эту гонку! Молодец, я за него очень рада!» — добавила Наталья.

Иван Якимушкин завоевал серебро Игр в Пекине в сокращённом марафоне на 28,4 км, уступив лишь 5,5 секунды другому россиянину — Александру Большунову.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов подвёл итоги мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.