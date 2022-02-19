Петухов подвёл итоги мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов подвёл итоги мужского масс-старта по лыжным гонкам на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Невероятная гонка! Третья золотая медаль, и опять двойной пьедестал. Очень рад серебру Ивана Якимушкина. Я бы радовался ещё больше, если бы Артём Мальцев на финише обогнал Крюгера и заехал на подиум. Перед этой гонкой только у двоих ребят из команды — у Артёма и Ивана — не было наград. Ваня взял медаль, а у Артёма, к сожалению, «деревяшка», и ему будет очень тяжело. Жаль, что не сложилось у Артёма, не смог отработать на финише», — заявил Петухов в интервью RT.

Он также отметил, что Олимпиада в Пекине получилась эмоциональной.

«Сегодняшняя гонка — такая же красивая, как и предыдущие, и вообще Олимпиада получилась очень эмоциональной: и со слезами, и с радостью. Я просто поражён в хорошем смысле Олимпиадой, количеством медалей, которые завоёвывают лыжники. Наверное, треть всех наших медалей в общекомандном зачёте. Преклоняюсь перед ними и горжусь, что мой вид спорта гремит на весь мир. Это значит, что ещё больше детишек пойдут в лыжные секции, и это очень здорово!» — заявил Петухов.

Ранее Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине.