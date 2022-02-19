Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине

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Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчёт сил помогли вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной», — говорится в обращении Путина.

Россиянин Александр Большунов победил в мужском масс-старте на 30 км на Играх в Пекине. Его соотечественник Иван Якимушкин стал серебряным призёром. Третий — норвежец Силен Крюгер.

Ранее Большунов поблагодарил Пекин после завоевания третьего золота на ОИ-2022.