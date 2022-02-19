Большунов поблагодарил Пекин после завоевания третьего золота на ОИ-2022

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Российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в соцсетях после победы в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо, Пекин», — написал Большунов в Instagram, выложив фото с гонки.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее норвежский лыжник Петтер Нортуг поздравил Большунова с третьим золотом Игр в Пекине.