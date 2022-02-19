Норвежский лыжник Нортуг поздравил Большунова с третьим золотом Игр в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг отреагировал на золото российского лыжника Александра Большунова в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Всю почесть мира Большунову — он делает просвет фантастическим манёвром. А потом ускоряется Якимушкин, у него очень хорошие лыжи. Сегодня будет водка в отеле русских», — сказал Нортуг в эфире TV2.

Он отметил, что Большунов запросто уходил от норвежского лыжника Симена Крюгера, хотя все знают о силе последнего. По мнению эксперта, теперь россиянин действительно может называться королём лыж.

«Поздравляю Большунова — короля Олимпиады, он великолепен. Бьем поклон. Бронза Крюгеру — он пытался. Поздравляю Симена с бронзой. Поздравляем Вяльбе и Россию с командной победой», — добавил Нортуг.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что таких лыжников, как Большунов, никогда не было в истории России.