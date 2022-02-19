Анфиса Резцова: таких лыжников, как Большунов, никогда не было в истории России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала золото российского лыжника Александра Большунова в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Саша Большунов — монстр! Таких лыжников никогда не было в нашей истории. И пусть 30, а не 50. Пусть! Не помогло это этим норвежцам, как бы ни пытались прервать нашу гегемонию. Всё равно Саша — лучший и на века. Настоящий король лыж, очень рада за него», — цитирует Резцову Sport24.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова заявила, что Большунова можно считать королём лыж.