Завьялова: Большунова можно считать королём лыж, не его вина, что дистанцию сократили

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Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова отреагировала на золото российского лыжника Александра Большунова в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Саша — молодец! У нас были небольшие сомнения, потому что в командном спринте ему немножко резкости не хватало, и показалось, что чуть-чуть устал уже и будет тяжело бежать «полтинник». Может быть, и хорошо, что сократили дистанцию, но мне было бы интересно посмотреть на борьбу именно на 50 км. Думаю, наши ребята могли бы побороться за весь пьедестал, если был бы полноценный марафон», — сказала Завьялова RT.

По её мнению, Большунов добивается великолепных результатов за счёт своего огромного труда и хорошо, что в российской сборной есть такой лидер.

«Конечно, его можно считать королём лыж, ведь не его вина, что сократили дистанцию. Ну а если он себя таковым не считает, значит, это для него следующая цель», — добавила Завьялова.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022.