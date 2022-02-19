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Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022

19.02.2022, 13:17 |

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов станет знаменосцем национальной сборной на церемонии закрытия Игр 2022 года.

Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022
  • ©Matthias Hangst/Getty Images

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Вяльбе. Церемония закрытия состоится 20 февраля.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Большунов вышел на цветочную церемонию награждения после победы в сокращённом марафоне в золотых ботинках.

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