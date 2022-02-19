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Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках

19.02.2022, 13:11 |

Российский лыжник Александр Большунов после завоевания золотой медали в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках.

Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках
  • ©Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Россиянин поднялся в золотых ботинках на высшую ступень пьедестала почёта.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Большунов обязан быть знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022.

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