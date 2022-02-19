Татьяна Тарасова: Большунов обязан быть знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на золото российского лыжника Александра Большунова в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Какой же он молодец, настоящий герой нашей страны! Великолепная самоотдача и рвение к победе, отлично выступил. Александр обязан быть знаменосцем на закрытии Олимпиады, я вам точно это говорю. Просто так не выигрывают три олимпийских золота. Горжусь этим человеком!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее серебряный призёр сокращённого марафона на ОИ-2022 Иван Якимушкин выразил уверенность, что Большунов выиграл бы гонки и на 50 км, и на 70 км.