Якимушкин: Большунов выиграл бы 50 км и 70 км, ждал бы нас на финише и замёрз

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Российский лыжник Иван Якимушкин, завоевавший серебро в масс-старте на 30 км на Олимпиаде в Пекине, высказался о победе своего соотечественника Александра Большунова в гонке.

«Сегодня решили сократить гонку, чтобы спортсмены не обморозились. Наверное, это решение правильное. Александр бы выиграл и 50 км, и 70 км. Отрывы были бы больше. Решили не доставлять ему дискомфорт. А то он бы ждал нас на финише, мёрз», — цитирует Якимушкина Sport24.

Большунов победил в масс-старте на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром.

Напомним, что организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за сильного ветра.

Ранее Крянин назвал шикарным результатом пять медалей Большунова на ОИ-2022.