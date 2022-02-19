Крянин назвал шикарным результатом пять медалей Большунова на ОИ-2022

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин поделился мнением о том, что золото в сокращённом марафоне стало пятой медалью для Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

«Шикарный результат. Я знаю, как Саша готовится: весь отдаётся тренировкам, а на соревнованиях просто получает удовольствие, воспринимает их как праздник. Я думаю, это правильный подход, который приводит к медалям. Но я желаю ему не останавливаться на достигнутом. Думаю, если Сашу немножко поддевать тем, что он, конечно, король лыж, но на сокращённой дистанции, он заведётся», — сказал Крянин RT.

По его мнению, теперь Александру необходимо двигаться вперёд и в следующий раз побеждать уже в полноценном марафоне.

«Я горжусь, что у нас подобралось такое поколение лыжников — Большунов, Червоткин, Спицов, Якимушкин, — способных показывать высокие результаты. Будем стараться, чтобы у них всё сложилось. Уверен, что команда, которую собрала Елена Валерьевна Вяльбе, может решать эти задачи», — добавил Крянин.

Ранее Крянин заявил, что российские лыжники проявили характер в сложных погодных условиях.