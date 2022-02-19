Вице-президент ФЛГР: российские лыжники проявили характер в сложных погодных условиях

|

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин поделился мнением о выступлении россиян в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Все ребята показали достойную борьбу. Кому-то чуть-чуть не хватило, кто-то занял второе место, кто-то первое, но в таких сложных погодных условиях все показали себя бойцами, проявили характер и принесли нам две медали. Что может быть лучше?» — сказал Крянин RT.

Он также подчеркнул, что решение о сокращении дистанции в гонке было принято в рамках правил.

«При таких неблагоприятных погодных условиях есть несколько вариантов — сократить дистанцию, перенести или вовсе отменить соревнования. Поэтому хорошо, что ребята вообще вышли на старт. Тут уже вопрос к каждому участнику, кто как настроился на борьбу. В таких условиях и эти 28 км было очень сложно преодолеть. Я думаю, усилий спортсмены потратили столько же, как если бы бежали 50 км в солнечную погоду в три-пять градусов мороза», — добавил Крянин.

Ранее вице-президент ФЛГР заявил, что российские лыжники доказали, что являются сильнейшими в мире.