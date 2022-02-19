Крянин: наши парни доказывали, что они сильнейшие в лыжных гонках

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвёл итоги масс-старта по лыжным гонкам на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«У нас в основном все из Сибири, такими погодными условиями и холодом ребят не запугать. Ребята просто шикарны: они задавали темп — Саша задавал, а ребята не отставали. Наши парни доказывали, что они сильнейшие!» — цитирует Крянина «Чемпионат».

Он также отдельно выделил Елену Вяльбе, которая собрала такую сильную команду и подвела спортсменов к Олимпиаде.

Александр Большунов победил в масс-старте на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром.

Ранее российский лыжник Александр Большунов посвятил победу в марафоне на Олимпиаде-2022 своей жене.