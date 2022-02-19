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Большунов посвятил победу в марафоне на Олимпиаде-2022 своей жене

19.02.2022, 12:01 |

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кому посвятил победу в марафоне на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

Большунов посвятил победу в марафоне на Олимпиаде-2022 своей жене
  • ©Matthias Hangst/Getty Images

«Хочу родным и близким сказать спасибо, что переживают и поддерживают. И своей жене Ане — у неё через несколько дней день рождения. Эту медаль я посвящаю ей!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1». 

Он также в своей речи поблагодарил тренерский штаб и сервис-бригаду за безупречную подготовку лыж.

Большунов победил в марафоне на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром. 

Ранее Клебо всю ночь не спал из-за ротавирусной инфекции перед марафоном.

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