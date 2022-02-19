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Клебо всю ночь не спал из-за ротавирусной инфекции перед марафоном

19.02.2022, 11:57 |

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вышел на марафон (30 км) после бессонной ночи из-за ротавирусной инфекции на Олимпиаде в Пекине.

Клебо всю ночь не спал из-за ротавирусной инфекции перед марафоном
  • ©Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

«Про Клебо. У него какая-то ротавирусная инфекция. Оказывается, он всю ночь не спал и провёл в известном месте эту самую ночь. Если бы было 50 км, он бы не вышел на старт как раз по причине болей в животе», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Россия 1».

Норвежец отстал от лидеров и сошёл с дистанции марафона свободным стилем.

Александр Большунов победил в марафоне на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Его соотечественник Иван Якимушкин стал серебряным призёром. 

Ранее Якимушкин прокомментировал серебро в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

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