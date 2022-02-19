Якимушкин прокомментировал серебро в марафоне на Олимпиаде в Пекине

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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал завоевание серебряной медали в марафоне на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Погода внесла свои коррективы, нужно было экономить силы по ходу гонки. Очень сильный ветер, зачастую работать спереди сложнее, чем сзади. Крюгер подустал, пока возвращался в пелотон. Это его ошибка. Золото и серебро у нас! Я после классики был расстроен. Здесь каждый спортсмен делает всё, что может. Поддерживайте нас!» — сказал Якимушкин после гонки.

Александр Большунов победил в марафоне на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром.

Ранее Большунов прокомментировал победу в марафоне на Олимпиаде-2022.