Большунов прокомментировал победу в марафоне на Олимпиаде-2022

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в марафоне на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Не считаю себя королём лыж. Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили. В принципе, когда сейчас бежали, не так холодно было — можно было и 50 км бежать. Ветер, мороз, но на грани. Но феноменальный результат, я так считаю!» — сказал Большунов после гонки.

Большунов победил в марафоне на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Его соотечественник Иван Якимушкин стал серебряным призёром.

Ранее Вяльбе поделилась эмоциями после победы Александра Большунова в марафоне на 30 км на Олимпиаде в Пекине.