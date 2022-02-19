В погоне за рекордом: Большунов сражается за медаль в гонке на 30 км на Олимпиаде в Пекине

В Чжанцзякоу близятся к завершению соревнования по лыжным гонкам на зимней Олимпиаде в Пекине. Мужчины разыгрывают медали в марафоне, дистанция которого была сокращена до 30 км из-за плохой погоды. Одним из главных претендентов на победу является Александр Большунов, который в случае успеха установит рекорд по числу завоёванных наград на одних Играх. Также в забеге принимают участие Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. RT ведёт онлайн-трансляцию.
Мальцев всё-таки устал и отстал вместе с Рёте. Якимушкин догнал Большунова и Крюгера. Они втроём будут разыгрывать медали.
А Рёте не выдерживает, так что Мальцев и Якимушкин могут бороться за бронзу! А может и получится Крюгера догнать.
Начал ускоряться Большунов, только Крюгер поддержал его! Совсем немного остаётся до финиша!
И снова разрывается группа на спуске. Большунов выходит вперёд, за ним два норвежца, дальше Мальцев и Якимушкин. Спицов снова отстал.
Париссе, Спицов и Паттерсон вернулись к лидерам. Снова восемь человек претендуют на медали, и половина из них представляет Россию.
Только сейчас лыжники подходят к середине первоначальной дистанции. До финиша остаётся совсем ничего, чуть больше трёх километров.
Спицов немного отстал вместе с Париссе и Паттерсоном. Десять секунд они проигрывают первой пятёрке.
Рёте зацепился за Мальцева. Похоже, что скоро только пятеро лыжников останутся в борьбе за медали. Трое из них представляют Россию, двое — Норвегию.
Большунов, Крюгер, Мальцев и Якимушкин немного выходят вперёд на подъёме. Спицову нужно подтягиваться к ним, но пока не очень хорошо удаётся. За ним только Поромаа и Манифика бегут.
Сейчас уже нельзя держаться в хвосте группы, как это делают Якимушкин и Спицов. Ведь в любой момент Крюгер или Рёте могут пойти вперёд, и этот момент нельзя пропускать. Большунов вот всё контролирует.
Холунда можно вычёркивать. 18 секунд за шесть километров ему не отыграть. Но больше никто из лидерской группы не выпадает, и это вызывает небольшую тревогу.
Сейчас претендентом на золото можно назвать даже Мальцева. У него есть задатки спринтера, в личном турнире он добрался до финала. Если только не будет никаких побегов на оставшихся семи километрах.
Швед Виллиам Поромаа и француз Морис Манифика догнали первую восьмёрку. Холунд проигрывает теперь уже лидерской десятке 11 секунд.
Йоханнес Клебо сошёл с дистанции! Он снял с себя номер и пешком идёт вдоль трассы. А ведь он отказывался бежать 50 км и согласился только на 30.
А бежать-то остаётся всего восемь километров. Маловато для того, чтобы сбросить норвежцев.
Лидерская группа разорвалась пополам. Впереди бегут только восемь лыжников, и четверо из них носят красные комбинезоны российской сборной. Крюгер и Рёте бегут с ними, Паттерсон и француз Клеман Париссе тоже держатся.
Крюгер вышел вперёд, на спуске даже оторвался немного от российских лыжников. Надеемся, что они контролируют ситуацию. Сейчас уже можно ждать серьёзной атаки от норвежцев, так как везти за собой Клебо больше не нужно.
Холунд пока не теряет надежды догнать лидеров. Только сейчас он получил палку под свой рост и может включиться в борьбу, но такой рывок отнимет у него очень много сил.
Все четверо россиян бегут в лидерской группе, куда входят ещё десять спортсменов. Крюгер сумел её догнать и присоединиться к Рёте. Клебо же проигрывает целую минуту!
У Холунда ещё и палка сломалась. Ну совсем не везёт норвежцам.
Если углубиться дальше в историю, то можно вспомнить и сочинский марафон, тем более что проходил коньковым стилем. Тогда весь пьедестал почёта заняли россияне Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.
Судя по тому, как складывается эта гонка, нельзя исключать повторения того результата.
Все россияне держатся в первой шестёрке, в неё также входят Рёте и американец Скотт Паттерсон. Крюгер и Холунд уступают 11 и 18 секунд, Клебо проигрывает полминуты.
Крюгер, Холунд и Клебо проиграли больше 15 секунд Большунову на пит-стопе. С новыми лыжами они могут попытаться сократить отрыв, так что пока не будем их сбрасывать со счетов.
Спортсмены меняют лыжи на новые, на длинных дистанциях это нужно непременно делать. В прошлый раз Большунов это не сделал и расплатился за это олимпийским золотом.
Большунов начал побег! Он вырвался из группы, остальные россияне остались там. Якимушкин и Мальцев ведут её за собой и могут притормозить других лыжников.
Помните же, что Клебо мог бы считаться действующим чемпионом мира в марафоне, если бы он не был дисквалифицировал за помеху Большунову? Но сегодня он не выдерживает даже дистанцию сокращённого марафона. 15-секундный просвет уже есть.
Клебо отстаёт от лидерской группы! Не выдержал он очередной подъём! А рядом нет никого, кто бы подвёз. 11 секунд проигрывает норвежец.
Около 15 лыжников сформировали лидирующую группу. Россияне все в ней, держатся впереди. А норвежцы замыкают этот мини-пелотон.
Если Большунов выиграет сегодня медаль, то станет лишь седьмым лыжником, который дважды оказался призёром в марафоне. Официально всё-таки эта гонка считается марафоном, пускай и сокращённым.
Сегодня, кстати, не бежит действующий олимпийский чемпион в марафоне Ийво Нисканен. Финн четыре года назад был лучшим в гонке классическим ходом и решил, что в коньке ему сейчас делать нечего. Тем более что он и так много выиграл на этой Олимпиаде.
А вот серебряный призёр Пхёнчхана Большунов в строю и держится в лидерской группе.
Все россияне уверенно преодолевают очередной затяжной подъём, никто не выпадает из основной группы. Клебо и Холунд зависли за Большуновым.
Мальцев вернулся на первое место, а Большунов и Спицов отошли назад. При этом Клебо и Крюгер сидят на спине Мальцева.
Снова прошли перестановки, и теперь уже Крюгер с Большуновым бегут впереди. Достаточно далеко отошёл Рёте, он прошёл первый круг 23-м. Большунов, Якимушкин и Спицов в десятке, Мальцев опустился на 14-е место.
Артём Мальцев решил взять на себя бремя лидерства. Ему должно быть обидно, что его не включили в победную эстафету. Шанс выиграть первую олимпийскую медаль у него будет только сегодня.
Сегодня бегут представители Таиланда, Бразилии, Австралии, Греции и многих других непривычных для лыжных гонок сборных. Но все они уже безнадёжно отстали от основной группы. Надеемся, что все они доберутся до финиша.
Норвежцы немного отступили назад, только Клебо бежит недалеко от россиян. Пелотон начинает растягиваться в струнку на спуске, после чего могут образовываться первые отдельные группки спортсменов.
Может ли кто-то, кроме норвежцев и россиян, надеяться на медали? Конечно. Вспомним Мориса Манифика, который принёс Франции бронзу в эстафете. Сейчас он возглавил пелотон.
Ничего опасного не случилось, Большунов быстро подтянул пелотон к Холунду и сам повёл за собой всех. Все фавориты впереди, снова все спокойно работают.
Холунд первым создаёт отрыв! Он вышел на четыре секунды вперёд. Норвежец на этой Олимпиаде дважды был четвёртым в дистанционных гонках, так что медалей ему очень хочется.
Большунову должен помочь непростой профиль трассы. На одном круге необходимо забраться на 293 м, то есть больше чем на километр за всю гонку. Нет пока никаких сомнений, что россиянин с этим легко справится.
Большунов и Клебо пока держатся во втором десятке, а пелотон разгоняют все другие россияне и норвежцы.
Если быть точным, то дистанция вообще составит 28,4 км — лыжникам дали четыре круга по 7,1 км. Это действительно даёт огромный шанс норвежцам довезти Клебо до финиша, чтобы там он как обычно разобрался со всеми соперниками.
По словам Елены Вяльбе, которую цитирует «Матч ТВ», от участия в 50-километровом забеге отказывался Клебо. Он согласился выйти на старт только после сокращения дистанции. Это совсем не красит ни норвежца, ни организаторов, которые пошли у него на поводу.
Поехали! Марафон на сокращённой 30-километровой дистанции стартовал! Ветер, кстати, стихает и уже не так сильно мешает лыжникам.
Tune in NOW on @USA_Network & @peacockTV for men's cross-country skiing!— NBC Olympics (@NBCOlympics) February 19, 2022
Due to weather the distance has been reduced from 50km to 30km.#WinterOlympics // #WatchWithUS
💻: https://t.co/NbKUbnVq8Qpic.twitter.com/2ihuOLfCKD
То, что дистанция будет сокращена, можно назвать хорошей новостью для норвежских лыжников, и особенно для Клебо, которому бежать 50 км всё-таки не слишком комфортно. С этим уже успел согласиться старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Однако мы помним, как уже в этом сезоне норвежцы пугались сильных морозов и снимались из-за этого с гонки, после чего россиянам ничего не оставалось, кроме как занимать все призовые места.
Впрочем, сначала нужно дождаться окончания гонки, которая будет крайне тяжёлой для всех участников (а их сегодня 61). Сильный ветер и мороз наверняка для многих станут невыносимыми, и нас будет ждать немало сходов.
Правда, теперь непонятно, считать ли Большунова королём лыж, если он победит на сокращённой дистанции. По другой версии, этот титул присваивается лучшему лыжнику на дистанциях 50 и 30 км. Из-за этого, например, королём лыж не называют шведа Йона Линдгрена, который выиграл гонки на 18 и 50 км на чемпионате мира в 1927 году.
У Большунова на кону также стоит звание короля лыж. Его неофициально присуждают лыжнику, победившему на двух самых длинных дистанциях во время одних соревнований. На Олимпийских играх до сих пор это удавалось только советскому спортсмену Николаю Зимятову в 1980 году. Большунов уже выиграл скиатлон и является одним из главных фаворитов марафона.
И Большунов, и Клебо могут сегодня сравняться с биатлонистами Йоханнесом Бё, Марте Ройселанн и Кентеном Фийоном Майе по количеству наград — этим стреляющим лыжникам удалось собрать по пять медалей. А победа позволит россиянину или норвежцу стать вторым самым титулованным спортсменом Игр после Бё, у которого четыре золота.
Сегодня мы увидим очередную дуэль Большунова и Клебо. На этой Олимпиаде они собрали одинаковый урожай наград — у обоих есть по два золота, одному серебру и одной бронзе. Тот, кто выступит сегодня лучше, однозначно будет считаться сильнейшим лыжником планеты.
Интересный состав сегодня выставили главные соперники россиян — норвежцы. За них побегут Йоханнес Клебо, Шюр Рёте, Ханс Холунд, а также присоединившийся наконец-то к команде Симен Крюгер. Ранее он не участвовал ни в одной гонке из-за положительного теста на коронавирус.
Сегодня сборную России представят четверо спортсменов: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Они получили стартовые номера со второго по шестой, так что с самого начала смогут бежать в начале пелотона.
Сегодняшние соревнования будут слегка необычными. Из-за сильного ветра и морозной погоды они были перенесены на час позже, а дистанция с традиционных 50 км была сокращена до 30 км.
👉 In regards to athletes safety, to reduce the time of exposure of athletes in extreme conditions (strong winds, cold) the distance of the 50km F Mst was shortened to 30km.— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 19, 2022
❕New starting time is 15:00 LOC
(original starting time 14:00 LOC) #fiscrosscountrypic.twitter.com/ZLdz49vD7b
Доброе утро! Приветствуем всех на текстовой онлайн-трансляции мужского лыжного марафона свободным стилем на зимних Олимпийских играх. Гонка стартует в 10:00 мск.