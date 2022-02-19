В погоне за рекордом: Большунов сражается за медаль в гонке на 30 км на Олимпиаде в Пекине

| Владимир Зайвый

В Чжанцзякоу близятся к завершению соревнования по лыжным гонкам на зимней Олимпиаде в Пекине. Мужчины разыгрывают медали в марафоне, дистанция которого была сокращена до 30 км из-за плохой погоды. Одним из главных претендентов на победу является Александр Большунов, который в случае успеха установит рекорд по числу завоёванных наград на одних Играх. Также в забеге принимают участие Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. RT ведёт онлайн-трансляцию.