Тренер сборной России по лыжным гонкам раскритиковал решение сократить марафон

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение организаторов внести изменения в мужской марафон на Олимпиаде в Пекине.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за ветровой обстановки. Гонка пройдёт 19 февраля в 10:00 мск.

Из россиян на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Ранее тренер Норвегии заявил, что их команда в любом случае готова к марафону.