Тренер сборной Норвегии: наша команда в любом случае готова к марафону

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Старший тренер норвежской команды по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на решение организаторов внести изменения в мужской марафон на Олимпиаде в Пекине.

«Решение о замене дистанции было принято слишком поздно. Но я доверяю судьям в этом вопросе. И, учитывая погодные условия, даже 30 км будут сегодня очень тяжёлой гонкой. Норвежская команда в любом случае готова к старту», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за ветровой обстановки. Гонка пройдёт 19 февраля в 10:00 мск.

В составе сборной Норвегии выступят Йоханнес Хёсфлот Клебо, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер.

Ранее Губерниев прокомментировал сокращение дистанции мужского марафона.