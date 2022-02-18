В 15-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

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В субботу, 19 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград.

Лыжники выявят лучших в марафоне на 50 км, а фигуристы представят произвольную программу и разыграют награды в соревнованиях спортивных пар.

Кроме того, медалисты определятся в женском и мужском масс-стартах в конькобежном спорте, а также в бобслее (двойки, женщины), кёрлинге (мужской финал и матч за третье место среди женщин) и фристайле (ски-хафпайп, мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

Главные надежды российских болельщиков связаны с лыжниками Александром Большуновым и Денисом Спицовым. Первый на этих Играх уже завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Второй же выиграл в Пекине золото и серебро. Помимо этого, за медали будут бороться сразу три дуэта в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию — Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Напомним, что сборная России занимает второе место в общем медальном зачёте Игр.