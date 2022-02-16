Свищёв считает, что Большунов должен стать знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия ОИ

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил сделать лыжника Александра Большунова знаменосцем сборной России на торжественной церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

«Александр Большунов — один из самых успешных спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Решение будет принимать Олимпийский комитет России. Однако я считаю, что Большунов заслуживает быть знаменосцем команды на церемонии закрытия Игр. По сути, наши лыжники, в частности Александр, стали движущей силой сборной России на Олимпиаде в Пекине. В этом есть большая заслуга и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе», — цитирует слова Свищёва ТАСС.

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады стали хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Александр Большунов на Играх-2022 завоевал два золота, а также серебро и бронзу.

Ранее Вяльбе заявила, что не стоит расстраиваться из-за двух бронз российских лыжников в спринте.