Вяльбе считает, что не стоит расстраиваться из-за двух бронз российских лыжников в спринте

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты командного спринта у мужчин и женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Повода для огорчений сегодня точно нет. У нас две медали. Относительно шансов на золото у ребят? О них можно было бы поговорить, если бы Большунов и Терентьев выступали в первом полуфинале. Мало того что на восстановление у них было лишь 20 минут, так ещё и соперники вели себя, извините, как дураки. Молотили изо всех сил, дёргали, привезли первому забегу 18 секунд. А толку? Все наелись и раньше времени, и на финал сил не хватило. Вообще, к концу Олимпийских игр те, кто здесь много бегал, подсаживаются физически. Наташа Непряева с Юлей Ступак вот тоже устали. И шведки уже не такие красавицы, как обычно. А вот Вальнес пропустил несколько гонок, потому сегодня показал себя во всей красе», — цитирует слова Вяльбе пресс-служба ОКР.

Мужская команда в составе Александра Большунова и Александра Терентьева завоевала бронзу в мужском командном спринте. Аналогичное достижение покорилось женской команде, за которую выступили Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Ранее Терентьев объяснил, почему у российских лыжников не осталось сил на финал спринта на ОИ.