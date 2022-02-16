Терентьев объяснил, почему у российских лыжников не осталось сил на финал спринта на ОИ

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Российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Конечно, мы боролись за золотые медали, но и бронзе также очень рады. Злую шутку с нами сыграло то, что мы бежали во втором полуфинале. Нам не хватило сил на восстановление, и на финишной прямой меня уже не хватило. Мышцы очень сильно закислились. Падение прошло без последствий. Я не могу сказать, чего сейчас больше — радости или разочарования. Средние ощущения. Хотелось бы получше, но третье место — тоже неплохой результат», — сказал Терентьев после финиша.

Команда в составе Александра Терентьева и Александра Большунова уступила командами Норвегии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что российские лыжники завоевали рекордное количество медалей на ОИ-2022.